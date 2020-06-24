Внешнее независимое оценивание (ВНО) отменяют из-за непогоды в четырех западных областях Украины.

Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Отметим, из-за наводнения оказались затопленными около 5 тысяч домов.

«Уважаемые участники внешнего независимого оценивания, проживающие в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, пострадавших от наводнения. Мы обеспокоены разрушительными последствиями стихии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сложившейся ситуации нельзя подвергать себя опасности:

«Если Вы сомневаетесь, сможете ли доехать до пунктов тестирования, просим Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО».

Для консультации выпускникам посоветовали обращаться в Ивано-Франковский и Львовский региональные центры. На их сайтах будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии.

Напомним, основная сессия ВНО в этом году стартует с 25 июня тестом по математике. Сессия завершится тестом по химии 17 июля. После этого пройдет дополнительная сессия ВНО и абитуриенты в соответствии с баллам будут подавать заявления в вузы