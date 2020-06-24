Погода в июле обещает быть нетипичной — среднемесячные показатели температур будут стремиться к отметке 20-24,5 градусов тепла (классические показатели 17-22 градусов), что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Как сообщает Завтра, об этом говорится в материале издания «Апостроф».

В статье приводятся слова народного синоптика Леонида Горбаня, который говорит, что нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге до 15 августа.



По словам синоптика, дневная температура воздуха будет держаться на уровне 30-35 градусов тепла, только с 18 по 23 июля ожидается кратковременное похолодание — 27-28 градусов тепла.

Горбань также отметил, что июль будет щедрым на дожди.

Когда будут дожди в июле и августе?

Кратковременные дожди пройдут 3-4 июля — это будут осадки с юга. Вернутся кратковременные в Украину 12 и 14 июля.

С 18 по 23 июля стоить ждать обильные дожди и понижение температуры. 25, 30 и 31 июля также просчитываются осадки — кратковременные из-за высоких температур.



Жарким будет и август, по крайне мере, первая его половина. Горбань прогнозирует дневные температуры на уровне 30-35 градусов. Комфортные температуры придет после 10 августа. Синоптик прогнозирует, что температура резко упадет до 24-26 градусов. При этом осадков будет намного меньше, чем в июле.