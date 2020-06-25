Никотин пагубно воздействует на организм человека, Он уничтожает здоровье курильщика каждый день, поэтому предлагаем рецепт, который поможет избавиться от пагубной привычки всего за пять дней.

Если человек уже испытал множество разных способов бросить курить, но это так и не удалось, возможно, следует попробовать новую пятидневную методику.

Об это сообщают Новости Ю.

Диета для курильщика:

После пробуждения натощак необходимо два стакана прохладной воды. Затем принять контрастный душ, начиная с теплой воды, а заканчивая процедуру прохладной водичкой. Завтрак должен состоять из свежих фруктов или соков. Через 10 минут после завтрака нужно сделать дыхательную гимнастику, она успокаивает, приводит мысли в порядок и отвлекает человека от желания покурить.

На обед можно съесть салат из свежих овощей, порцию теплых тушеных овощей, пирожок с любой ягодой или фруктами и выпить фреш из цитрусовых.

Ужин такой же, как и обед, дополнительно допускается выпить чашку зеленого чая с медом.

Если очень сильно захочется курить в течение дня — выпить 2 стакана прохладной воды и 5 минут делать дыхательные упражнения. Как только человек замечает, что ему нечем заняться, что может стать причиной для того, чтобы покурить, можно отправиться на прогулку по свежему воздуху.

Соблюдать диету нужно, чтобы из организма быстрее выходил никотин, осевший в нем за годы курения.

Вода и дыхательные упражнения выступают в роли отвлекающего фактора.

День 5

В этот день у курильщика уже не будет такой сильной тяги к курению, но все же не следует бросать методику, поскольку присутствует риск сорваться.

Во время отказа от курения следует избегать курильщиков, а также мест, где воздух пропитан сигаретным дымом.

Главный совет: нигде не должно быть никаких «заначек» сигарет, иначе методика может оказаться совершенно бесполезной.

При серьезной, запущенной форме зависимости «диету для курильщика» можно растянуть на 10-15 дней, противопоказаний для здоровья она практически не имеет.