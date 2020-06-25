В Украине хотят провести масштабную проверку всех, кто получает социальную помощь от государства. Проверку планируют внедрить для выявления нечестных получателей льгот и субсидий.

Так, Всемирный банк даже готов выделить Украине 35 миллионов долларов для создания института социальных инспекторов. Соответствующий законопроект уже разработан и зарегистрирован в парламенте, однако депутаты не спешат выносить документ на голосование.

Как будет работать социальный инспектор?

Действующие социальные инспекторы неэффективны, уверены авторы законопроекта. Они подчиняются территориальному органу соцзащиты и выполняют много разных функций. А новая служба сосредоточиться исключительно на контроле, при этом подчиняться местным социальным службам она не будет.

Главное нововведение социального инспектора – системная проверка льготников.

Например, если к некоторым получателям субсидий возникли «вопросы», но в документах никаких нарушений не нашли, социальный инспектор имеет право отправиться в квартиру к такой семье.

Проверить их материальное положение, условия жизни. И если окажется, что льготники живут на широкую ногу, а декларируют минимальную зарплату, у такой семьи могут возникнуть проблемы — выделенные деньги заберут, а субсидию заморозят.

«Конечно, даже полиция не имеет права прийти и вломиться в дом, только если есть угроза жизни. А социальные инспекторы тем более. Постучали, попросились – не впустили и на этом точка. Но с другой стороны, это может стать основанием для проведения аудита, для того, чтобы внимательнее искать нарушения», — считает юрист.

Также, если » социальный ревизор» придет в квартиру получателя субсидии, но окажется, что в ней живут квартиранты, это станет достаточной причиной, для отмены субсидии.

По действующим правилам в съемной квартире оформить субсидию не запрещено, однако оформлять ее должна та семья, которая живет в квартире. В таком случае, при оформлении будут учитывать доход не владельца, а арендатора.

Напомним, деньги на субсидии – налоги всех украинцев. Каждый год из бюджета страны тратят миллиарды гривен на компенсацию коммунальных скидок. В этом году эта сумма перевалила за 70 млрд. Этих средств хватило бы на строительство нескольких тысяч километров дорог.

Примерно 40% украинцев на сегодняшний день получают зарплату «в конверте» и далеко не каждый работодатель официально трудоустраивает сотрудников, официально субсидии могут оформлять даже те украинцы, которые не нуждаются в помощь от государства.