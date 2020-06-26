28 июня отмечается День Конституции Украины — ключевой праздник для украинцев после Дня независимости. В 2020 году мы отметим 24-ю годовщину Основного Закона Украины.

Завтра расскажет вам историю одного из самых важных праздников для Украины.

Украина имеет многовековую историю конституционного процесса. Знаменитая Конституция украинского гетмана Пилипа Орлика была опубликована еще в начале XVIII века — в 1710 году. Документ в то время устанавливал права и обязанности членов Войска Запорожскогои как уверяют историки, стал одной из первых европейских конституций Нового времени.

С распадом Российской Империи Украина получила шанс на независимость, который попыталась реализовать, в том числе, и принятием собственного основного закона.

Центральная Рада УНР утвердила Конституцию 29 апреля 1918 года. Однако, этот день стал последним днем ​​существования Центральной Рады — она ​​была свергнута гетманом Украинского Государства Павлом Скоропадским.

С приходом советской власти конституционный процесс независимой Украины прекратился. Конституции УССР публиковались в 1919, 1929, 1937 и 1978 году. Лишь после распада Советского Союза, Украина получила возможность разработать собственный основной закон.

В ночь с 27 на 28 июня 1996 году, Верховная Рада, приступила к обсуждению и принятию Основного закона, рассматривая одну статью за другой. Главный докладчик Михаил Сирота провел на парламентской трибуне 23 часа.

В 9:00 18 минут 28 июня Конституция Украины была принята — в ее поддержку проголосовал 321 депутат, при 45 голосах против и 12 воздержавшихся.

Конституция Украины, которую утвердила Верховная Рада в 1996 году, действует и на сегодняшний день.

День Конституции Украины: интересные факты

Свой Основной Закон Украина приняла одной из последней среди всех постсоветских стран.Так получилось, что наша страна после независимости, жила «без конституции» пять лет;

День Конституции Украины — единственный государственный праздник Украины, который внесен отдельным положением в саму Конституцию;

Международное сообщество признало украинскую Конституцию одной из самых демократичных в мире;

В период 1990-1996 годы было предложено более десятка проектов Конституции Украины. Авторами выступали различные партии и сообщества в Украине. К примеру, Конгресс украинских националистов предлагал лишить Крым автономии, а коммунисты — хотели сохранить советское название Украины (УССР), и вернуть власть советам.