В Киеве решили ослабить карантин, несмотря на постоянный рост количества больных коронавирусом. Как считают чиновники, это не противоречит постановлению Кабмина.

Как передает Завтра, об этом сообщил советник мэра Киева и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, ранее в расчет принималось постановление Кабмина, где были прописаны четкие критерии, которым должен соответствовать регион, чтобы перейти к следующему этапу послаблений:

«С 22 июня действует другое постановление – №500. Оно определяет критерии не для ослабления, а для усиления карантина. То есть согласно постановлению Кабмина фактически открыто все», — пояснил чиновник.

По его словам, Киев только 24 июня пересек один из четырех показателей, который предусматривает усиление карантина. Речь идет о динамике роста заболеваемости COVID-19, который не должен превышать 10%. На сегодняшний день он превышает 12%.

«В Киеве должны усилить карантин только если этот показатель будет сохраняться минимум три дня. То есть, фактически, только в субботу, 27 июня, мы можем говорить о возвращении к более жестким карантинным мерам», – подытожил Бондаренко.

26 июня в Украине был установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки было подтверждено 1109 новых случаев коронавирусной инфекции.