Погода в июле в Украине поразит жаркими днями. В некоторых областях Украины температура воздуха поднимется до 40 градусов тепла.

Но в июле украицев ждут также сильные осадки и грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Синоптики сообщают — в июле средняя температура воздуха не будет аномально высокой, однако в отдельных регионах Украины столбики термометра покажут 41 градус тепла.

«Июль — самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами», — отметили синоптики.

Средняя месячная температура в июле в Украине составит 17-22 градуса, в южных областях до 24 градусов, а в западных районах до 11-16 градусов тепла.

Температурный максимум в июле ждет Харьковскую, Луганскую, Херсонскую и Одесскую области — эти регионы ждет жара до 41 градуса.

Также появился прогноз касательно минимальной температуры воздуха в июле — она составит 2-11 градусов тепла, а в Карпатах 0-1 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях в пределах 103-184 мм.