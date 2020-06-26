В России обвинили Украину в DDoS-атаке на сайт Центральной избирательной комиссии после начала голосования за поправки в Конституцию РФ.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы, передает Завтра.

Сообщается, что в ЦИКе зафиксировали DDoS-атаку на сайт организации. При этом зампред ЦИК Николай Булаев заверил, что служба поддержки сайта не испытывает проблем:

«У меня пришло сообщение, откуда-то, пока не проверено, что у нас на сайт идет DDoS-атака, 240 тыс. запросов в секунду, но мы не испытываем проблем. Если она идет вообще, но пришло сообщение, что ребята, берегитесь, 240 тыс. запросов в секунду обрушат вас. У нас все нормально».

В Telegram-канале «Карточный домик» заявляют, что к атаке причастны — Украина, США, Великобритания и ряд других стран.

Напомним, 25 июня в Росии началось голосвание за поправки в Конституцию, которое продлится до 1 июля.

Одна из поправок, которую предлагается внести в Конституцию, предполагает «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему участвовать в выборах в 2024 и 2030 годах.