Чеснок это не только полезный продукт, который любят врачи и «народные целители», у него также есть и противопоказания для применения.

Существует целая группа людей, для которых потребление чеснока опасно.

Об этом рассказывает Завтра со ссылкой на мнение врачей в «Нealthy style».

Употреблять чеснок не рекомендуется во время диареи, при нарушении работы печени, а также перед хирургическим вмешательством.

Также не рекомендуют есть чеснок беременным женщинам и молодым мамам, которые кормят детей грудью.

Нельзя включать в рацион чеснок людям, которые имеют болезни глаз и низкое артериальное давление.

Отметим, очень часто люди с больным сердцем всегда стараются избегать в своем рационе чеснока.

Существует мнение о том, зубчики чеснока якобы негативно действуют на сердце. Но согласно исследованиям, все совсем наоборот, чеснок может помочь при атеросклерозе сосудов и стенокардии.