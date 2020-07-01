Пенсии в Украине вырастут с 1 июля в связи с повышением размера прожиточного минимума.

В июле изменится не только размер минимальной пенсии, также продолжится «доплата за возраст».

Как изменится прожиточный минимум в Украине с 1 июля 2020 года:

для детей до 6 лет — 1859 грн (+80 грн);

для детей 6-18 лет — 2318 грн (+100 грн);

для трудоспособных лиц — 2197 грн (+95 грн);

для лиц, что утратили трудоспособность — 1712 грн (+74 грн).

Общий показатель прожиточного минимума изменится с 2027 грн до 2118 грн (на 91 грн).

Минимальная пенсия в Украине равняется показателю прожиточного минимума для лиц, что утратили трудоспособность. С 1 июля эта цифра вырастет на 74 грн и составит 1712 грн.

Минимальные выплаты в Украине или так называемые социальные пенсии, получают украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного стажа (на 2020 год — это 27 лет). Социальную пенсию в Украине получают около 80 тысяч человек. Для них с 1 июля выплаты вырастут до 1712 грн.

Изменится и сумма выплат для пенсионеров, которые получили «сверхстаж» (больше 35 лет для мужчин и 30 — для женщин). Они за каждый дополнительный год получают каждый месяц по 1% от минимальной пенсии. Для них прибавка увеличится с 16,38 грн до 17,12 грн.