Бабинчук Дмитрий Игоревич

Медиа — менеджер, эксперт по кризисным коммуникациям и управлению репутацией.

Автор доктрины «Круги на воде»

Бабинчук Дмитрий Игоревич родился 19 мая 1981 года в г.Тернополь

Его отец Бабинчук Игорь Дмитриевич – заслуженный тренер Украины. В течение более чем 30 лет работал в футбольных клубах : ФК «Нива» (Тернополь), ФК «Карпаты» (Львов), ФК«Металлург» (Запорожье), ФК «Днепр» (Днепропетровск), ФК «Арсенал» (Киев)

В 1998 году успешно окончил Украинскую гимназию им. Ивана Франко

В 1999 году начал работать на должности ведущего прямого эфира радиостанции «Украинская Волна»

В 2001 году прошел стажировку на BBC Украина (Лондон)

2002 успешно завершил обучение в University of Greenwich (Лондон) на факультете Media Arts по специальности Media and Communications, BA Hons

2002 начальник предвыборного штаба кандидата в депутаты на парламентских выборах

2003-2004 гг. – работал программным директором радиостанции «Українська Хвиля»

2004 -2007 годах директор рекламного агентства «D. O. C. H. I.»

2007 году работал менеджером отдела Маркетинга национального мобильного оператора «life».

2011-2013 году работал директором отдела Маркетинговых коммуникаций и брендинга национального кабельного оператора «Volia»

2013-2015 годы волонтер, основатель и исполнитель в группе ПАТРІОТ.UA (фото, видео)

2016 -2020 управляющий партнер медиа-холдинга «P. P. M» (Ukraine)