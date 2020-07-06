Тысячам украинских выпускников начали приходить повестки в армию. Причиной этого стал перенос вступительной кампании в ВУЗы из-за пандемии коронавируса.

Также по этой причине весенний призыв перенесли на май-июль.

Теперь части абитуриентов, которые запланировали в августе поступление в вузы, «светит» армия, сообщает ТСН.

Это происходит несмотря на то, что абитуриентов в профильных министерствах обещали не забирать. А также, парни в возрасте 18-19 лет в армию могут идти лишь по собственному желанию и письменному заявлению.

«Моему сыну 18 лет, и он в этом году закончил колледж и хочет поступать в университет. Перед выпускными экзаменами ему выдали обходной лист, в котором он должен был обойти все инстанции в колледже и, внимание, поставить печать в военкомате», — рассказывает отец абитуриента из Коростышева Житомирской области.

Когда молодой человек пришел в военкомат за печатью, там увидели его возраст и отправили на медкомиссию при военкомате и вручили повестку. Согласно повестке ему нужно прибыть в военкомат уже 7 июля для отправки в войска.

«А у него только в августе ВНО дополнительная сессия», — поделился с журналистами мужчина.

Но несмотря на это, юношу не выпустили из военкомата, пока он не подписался в журнале, что повестку получил. В военкомате парню и его отцу дали ответ, что они «действуют в рамках законодательства», ссылаясь на указ о продлении призывной кампании до конца июля.

В военкомате требуют документы про продолжение обучения. А у парня есть только приглашение на ВНО — колледж он закончил, а в вуз еще не поступил.