Досрочно выйти на пенсию в Украине — реально. Как стало известно, возможность уйти на заслуженный отдых раньше 60 лет, заложена в законодательстве.

Однако, претендовать на эту возможность могут далеко не все, сообщает «Сніданок 1+1».

Как этим правом воспользоваться, объясняет бывший заместитель главы Пенсионного фонда Николай Шамбир:

«Когда человек имеет 40 лет стажа, то он получает право выхода на пенсию независимо от возраста».

В Минсоцполитики говорят, что эта норма заработает на финальном этапе пенсионной реформы – после 2028 года. Соответственно, первыми воспользоваться этим правом смогут украинцы, которым сейчас 50-52 года.

Иногда, выходить на пенсию в трудоспособном возрасте бывает не выгодно, объясняет экономист Григорий Кукуруза.

«Оставаясь на рынке труда, вы получаете втрое больше. Пенсионные выплаты не заставит вас добровольно покинуть работу. У нас растет длительность жизни – от 60 до 75. За счет медицинского, технологического прогресса она только будет продолжать расти», — говорит экономист.

Уйти досрочно на пенсию смогут как женщины, так и мужчины. И для раннего заслуженного отдыха одного желания мало, и стаж докупить – невозможно. Его надо заработать — наличие 40 лет трудового стажа — единственное обязательное условие.