Погода в Украине будет теплой и комфортной, только в некоторых областях возможны осадки. Сегодня, 10 июля, в Украину пришел антициклон Xabi.

Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Практически по всей Украине повсеместно ожидается сухая, солнечная погода днем и звездные ночи. Однако во второй половине дня 10-го июля в западных областях возможны дожди с грозами. Ветер юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью +12… +19 градусов, в пятницу днем +24… +29 градусов, на юге местами до 30 градусов.

В Киеве 10-го июля ожидается погода без осадков, максимальная температура воздуха +26… +27 градусов.

В субботу и воскресенье воздух прогреется до +30… +32 градусов, а с понедельника в столицу вновь придет свежий комфортный воздух.