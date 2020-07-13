В США был убит известный рэп исполнитель рэпер Рудольф Джонсон, более известный как Lil Marlo.
Трагическое происшествие произошло в американском городе Атланта в штате Джорджия.
Музыканта застрелили за рулем своего авто, сообщает TMZ ссылаясь на полицию.
Правоохранители считают, что убийство было заранее спланировано. У рэпера, которому было всего 30 лет, остались двое детей — сын и дочь.
Музыкант стал известен благодаря трекам 1st N 3rd, F**em, The 9 + Z6ne.
В настоящее время копы выясняют обстоятельства произошедшего.