В США был убит известный рэп исполнитель рэпер Рудольф Джонсон, более известный как Lil Marlo.

Трагическое происшествие произошло в американском городе Атланта в штате Джорджия.

Музыканта застрелили за рулем своего авто, сообщает TMZ ссылаясь на полицию.

Правоохранители считают, что убийство было заранее спланировано. У рэпера, которому было всего 30 лет, остались двое детей — сын и дочь.

Музыкант стал известен благодаря трекам 1st N 3rd, F**em, The 9 + Z6ne.

В настоящее время копы выясняют обстоятельства произошедшего.