Карантин в Украине разрешили ослабить в двух областях — Одесской и Ровенской.

В то же время, Минздрав запретил ослаблять карантинные ограничения в Харьковской области, поскольку показатель распространения коронавируса превышает необходимые показатели.

Также не проходят критерии для ослабления карантина и Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская и Черниговская области.

Напомним, вчера Ровенская ОГА разрешила работу кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других учреждений культуры.

А тем временем Минздрав готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. При этом условия карантинных ограничений будут изменены.

Как мы уже рассказывали ранее, адаптивный карантин в Киеве могут продлить до конца 2021 года, если текущие показатели заболеваемости коронавирусом сохранятся.

Тем временем, Кабмин отменил бизнесу плату за аренду государственных помещений на время карантина.