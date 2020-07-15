Международная федерация футбола (ФИФА) озвучила официальную дату начала ЧМ-2022 в Катаре.

Как сообщается на официальном сайте федерации, первый матч состоится 21 ноября на стадионе «Аль-Бейт» в городе Эль-Хаур (начало — в 13:00, время совпадает с киевским).

А финальная игра мундиаля, в которой определится победитель 22-го чемпионата мира, состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле (начало — в 18:00).

Чемпионат мира по футболу Катаре станет уникальным, поскольку впервые за 90-летнюю историю проведения турнира пройдет в зимнее время года.

Также, ранее Международная федерация футбола приняла решение не расширять количество участников финального турнира ЧМ-2022 с 32 до 48 команд, а еще отказалась от идеи проведения нескольких матчей турнира за пределами Катара.