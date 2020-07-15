Гостинницу «Днепр» в центре Киева продила на онлайн-аукционе за 1,111 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины (ФГИ).

Отмечается, что стартовая цена на аукционе составляла почти 81 млн гривен. Таким образом финальная цена выросла почти в 14 раз. Аукцион проходил через электронную систему ProZorro.Продажи.

Согласно условиям конкурса, после продажи гостиница должна сохранить слово «Днепр» в названии и категорию не ниже «четыре звезды», а также ее номерной фонд должен составлять не менее 100 номеров (сейчас – 186).

Кроме того новый инвестор обязан сохранить коллектив гостиницы и обеспечить «достойные» условия работы для них.

«Благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему «ProZorro.Продажи» Украина получила лучшую цену за свое имущество. Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. Таким образом уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, принадлежавшего государству, органам местной власти и Фонда гарантирования вкладов на общую сумму около 2,7 млрд грн. Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию», — прокомментировал продажу отеля президент Украины Владимир Зеленский.

Отель «Днепр» был построен в 1964 году. Номерной фонд гостинницы составляет 186 номеров на 288 мест.

Ранее мы рассказывали, что 15 июля в Киеве прошла акция протеста против укрупнения районов Украины.

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