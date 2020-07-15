Посольство Украины в столице Армении Ереване облили борщом. Инцидент прозошел после комментария МИДа Украины касательно конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщает армянское издание Panorama. Необычную акцию организовало молодежное крыло партии Дашнакцутюн.

Участники акции протеста пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках. На них были видны такие лозунги, как «Позор Украине», «Украина + Азербайджан», «Не будь как Украина».

Кроме этого, люди выкрикивали: «Украина, не провоцируй», «Не поддерживайте агрессора».

Участники акции подчеркнули, что Азербайджан в течение нескольких дней объявляет войну Армении, а на границе между странами происходят столкновения. Различные государства и организации сделали заявления по этому поводу, однако именно позиция украинского МИД возмутила их.

«Заявление Украины было односторонним, благосклонным к Азербайджану. Такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения. Мы пришли сюда, чтобы сказать: ешьте приготовленную вами еду, борщ», – подчеркнули протестующие.

После чего они вылили принесенный с собой «обед» под зданием посольства Украины.

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