16 июля правосланвые отмечают день памяти святых Марка и Мокия, также в народе этот праздник называется Стожары. А еще 16 июля в Украине отмечается День бухгалтера.

Zavtra расскажет, какие традиции и запреты существуют в этот день.

День Мокия и Марка (Стожары) 16 июля:

Мокий и Марк жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Во время гонений язычники их схватили и пытались заставить поклоняться идолам.

Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражниками вышел маленький ребенок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.

В древности этот день считался несчастливым, поэтому людям советовали не начинать никаких новых дел и вообще быть предельно осторожными.

Второе название праздника — Стожары получило свое название от «имени» скопления Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу; если же его видно не было – в лес ходить не советовали.

День бухгалтера в Украине:

8 июня в 2004 году президент Украины утвердил дату празднования Дня бухгалтера Украины – 16 июля. День был выбран не случайно — именно 16 июля 1999 года вступил в силу закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

В этот день принято поздравлять всех, кто имеет отношение к данному направлению деятельности, вне зависимости от звания и занимаемой должности.

Приметы 16 июля:

Мокий поля орошает, а Демид с сеном убрать поспешает.

Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину — к хорошей погоде.

Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

Комары летают роем – к хорошей погоде.

Что нельзя делать 16 июля: