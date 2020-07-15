16 июля правосланвые отмечают день памяти святых Марка и Мокия, также в народе этот праздник называется Стожары. А еще 16 июля в Украине отмечается День бухгалтера.
Zavtra расскажет, какие традиции и запреты существуют в этот день.
День Мокия и Марка (Стожары) 16 июля:
Мокий и Марк жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Во время гонений язычники их схватили и пытались заставить поклоняться идолам.
Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражниками вышел маленький ребенок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.
В древности этот день считался несчастливым, поэтому людям советовали не начинать никаких новых дел и вообще быть предельно осторожными.
Второе название праздника — Стожары получило свое название от «имени» скопления Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу; если же его видно не было – в лес ходить не советовали.
День бухгалтера в Украине:
8 июня в 2004 году президент Украины утвердил дату празднования Дня бухгалтера Украины – 16 июля. День был выбран не случайно — именно 16 июля 1999 года вступил в силу закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
В этот день принято поздравлять всех, кто имеет отношение к данному направлению деятельности, вне зависимости от звания и занимаемой должности.
Приметы 16 июля:
- Мокий поля орошает, а Демид с сеном убрать поспешает.
- Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину — к хорошей погоде.
- Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.
- Комары летают роем – к хорошей погоде.
Что нельзя делать 16 июля:
- В этот день нельзя гневаться, раздражаться, ругаться и унывать.
- Не стоит оставаться дома и заниматься хозяйством. Это разрешалось только нищим и вдовам.
- Под особым запретом в этот день употребление мяса в пищу, а также молочных продуктов.
- Нельзя отправляться в поездки.