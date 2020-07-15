США анонсировали новый пакет санкций направленных против строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщил глава Госдепа Майк Помпео, передает Zavtra.

«Это означает прекращайте работу немедленно либо — рискуете получить неприятные последствия», — заявил Помпео.

Речь идет о санкциях, которые предусмотрены законом CAATSA. Они коснутся «Северного потока-2» и части проекта «Турецкий поток». Также это не означает немедленного введения санкций.

«Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу», — пишет газета Wall Street Journal.

Решение принятое администрацией США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, которые инвестируют более миллиона долларов в проект, либо предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Также на брифинге Помпео заявил, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности.

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