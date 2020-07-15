Правозащитникам удалось освободить из трудового рабства гражданина Украины Сергея Кравченко, который почти пять лет против своей воли удерживался на территории России.

Об этом сообщает Север.Реалии, передает Завтра.

Как стало известно, 37-летний мужчина нахожился в трудовом рабстве с 2015 года находился в рабстве в Псковской области.

Он поехал туда на заработки, но после нескольких неудачных «сделок» он познакомился с 50-летним Артуром Козловским из города Опочка в Псковской области, которого местные жители зовут «цыганским бароном». Он привел Кравченко домой и отобрал паспорт, после чего стал угрожать сдать его полиции из-за просроченной визы.

«Сначала обещал платить 10 тысяч рублей в месяц, кормить и жилье. Но давал иногда только 50 рублей на сигареты и еду плохую – суп кислый. Я напоминал про деньги, а он: ты тут кушаешь, живешь тут, и все», – рассказал Кравченко.

По его словам, «барон» и члены его семьи регулярно его избивали.

Некоторое время спустя жители соседнего района сообщили правозащитной организации Альтернатива о происходящем, и активисты помогли украинцу сбежать, поместили его в убежище и предали историю огласке.

Но уже через несколько дней местная полиция попыталась вернуть Кравченко Козловскому, впрочем, из-за огласки истории, была вынуждена отпустить. Материалы дела передали в управление Следственного комитета РФ по Псковской области.

Примечательно, что «цыганский барон» отрицает заявление о том, что он держал украинца в рабстве и даже подал иск о клевете.

«Сергею мы собираемся восстанавливать документы. Его родственники, как мы выяснили, искали его на родине, и в ближайшее время мы подадим заявление в консульство», – сообщили правозащитники.