Погода в Украине 16 июля начнет налаживаться — температура воздуха поднимется, но жары еще не будет.

На большей части Украины ожидается сухая погода, осадки возможны только в западных областях — днем возможны кратковременные дожди, а местами — грозы.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр». По данным синоптиков, осадки на четверг прогнозируют лишь в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-

Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Закарпатской областях.

На Западе Украины и в центральных областях воздух прогреется до +23…+24 градусов тепла. Ночью температура опустится до +12…+13.

В северной и восточной части Украины будет до +24…+26 градусов днем и до +13 ночью.

Жарче всего 16 июля будет на Юге Украины — днем температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла, ночью ожидается 16 градусов выше нуля.

Как мы уже рассказывали — с 18 по 23 июля синоптики обещают обильные дожди и понижение температуры. 25, 30 и 31 июля также возможны осадки — кратковременные из-за высоких температур.

А в Укргидрометцентре считают, что погода в июле в Украине поразит жаркими днями. В некоторых областях Украины температура воздуха поднимется до 40 градусов тепла.