Внешнее независимое оценивание по географии прошло в Украине 15 июля. Этот предмет в рамках ВНО-2020 выбрало более больше 130 тысяч выпускников Украины.
На сайте Ерудит.нет уже появились первые ответы на тесты ВНО-2020 по географии.
1. Распознайте «земной адрес» Украины
А) в Западном полушарии, в …
Б) в Северном полушарии, на …
В) к югу от экватора, в …
Г) к западу от Гринвичского …
Правильный ответ: Б.
2. «Цветочные» часы (см. Рисунок) — ..
А) вращение Земли вокруг ..
Б) движением Земли вокруг Солнца
В) круговоротом воды в природе
Г) продолжительностью процесса почвообразования
Правильный ответ: А.
3. Расстояние между крайними западными и восточными точками крупнейшая на континенте:
А) Северная Америка
Б) Австралия
В) Африка
Г) Евразия
Правильный ответ: Г.
Все правильные ответы на вопросы внешнего независимого тестирования по географии находятся по ссылке.
Ранее мы уже публиковали правильные ответы на вопросы ВНО-2020 по биологии.