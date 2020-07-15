Внешнее независимое оценивание по географии прошло в Украине 15 июля. Этот предмет в рамках ВНО-2020 выбрало более больше 130 тысяч выпускников Украины.

На сайте Ерудит.нет уже появились первые ответы на тесты ВНО-2020 по географии.

1. Распознайте «земной адрес» Украины

А) в Западном полушарии, в …

Б) в Северном полушарии, на …

В) к югу от экватора, в …

Г) к западу от Гринвичского …

Правильный ответ: Б.

2. «Цветочные» часы (см. Рисунок) — ..

А) вращение Земли вокруг ..

Б) движением Земли вокруг Солнца

В) круговоротом воды в природе

Г) продолжительностью процесса почвообразования

Правильный ответ: А.

3. Расстояние между крайними западными и восточными точками крупнейшая на континенте:

А) Северная Америка

Б) Австралия

В) Африка

Г) Евразия

Правильный ответ: Г.

Все правильные ответы на вопросы внешнего независимого тестирования по географии находятся по ссылке.

Ранее мы уже публиковали правильные ответы на вопросы ВНО-2020 по биологии.