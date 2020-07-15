Жертвам изнасилования и избиения в Украине хотят платить компенсацию из государственного бюджета.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook. Выплата материальной компенсации будет взыматься с виновного в преступлении.

«Кабмин поддержал наш законопроект, которым вводится механизм возмещения вреда потерпевшим в результате насильственных преступлений (изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников). Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать компенсацию от государства», – заявил Малюська.

Так, деньги будут выплачивать тем, кому преступлением причинены тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.

Размер минимально возможного платежа составит 40% от прожиточного минимума.

Но, фактический размер компенсации будет устанавливаться исходя из объема средств, которые находятся в бюджете.

Как Zavtra уже сообщали — 16-летняя школьница стала жертвой изнасилования в Одессе в гидропарке «Лузановка».