Погода в Украине 18 июля обещает быть сухой и теплой, только в некоторых регионах прогнозируются осадки.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, дожди с грозами ожидаются на Западной Украине.

Так, 18 июля в западных областях, ночью в Донецкой и Луганской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. днем в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди.

Температура воздуха днем на западе достигнет +24 градусов, ночью до 15 тепла.

Температура на Юге — до +30 днем, ночью до 17 тепла. В северных областях +28 днем, ночью от 15 до 17 тепла.

В Восточных областях Украины днем температура поднимется до 28 градусов, ночью – до +17.

В Киеве 18 июля ожидается +26 +28 градусов тепла, ночью +15+17, без осадков.

Как мы уже рассказывали, непогода на Западной Украине разрушила более 200 км дорог и 96 мостов.

Также появился прогноз касательно минимальной температуры воздуха в июле — она составит 2-11 градусов тепла, а в Карпатах 0-1 градусов.