Индекс «Биг Мака» 2020 показал, что гривна оказалась одной из самых недооцененных валют в мире.

Об этом сообщает «The Economist«.

По данным исследования, цена «Биг Мака» в Украине составляет 59 гривен, тогда как в США она равняется к 5,71 долларам.

В результате украинская гривна остается недооценена на 61,9% по сравнению с официальным обменным курсом, равным 27,13 гривны/доллар. В отношении покупательной способности обменный курс должен составлять 10,33 гривны/доллар.

Напомним, индекс сравнивает покупательную способность регионов мира на основе стоимости стандартного бургера.

Самыми недооцененными валютами мира в июле 2020 года оказались валюты Южной Африки, России, Турции, Украины, Мексики и Азербайджана.

А самими переоцененными валютами в 2020 году являются — швейцарский франк, ливанский фунт и норвежская крона. В Швейцарии Биг Мак стоит на 20,9% дороже, чем в США, в Ливане на 4,2% дороже, в Норвегии — на 0,8%.

В июле 2019 года украинская гривна была недооценена на 61%, а в январе этого года – на 58%.

Как мы уже рассказывали, главой Национального банка Украины стал Кирилл Шевченко. Ранее Шевченко занимает должность главы правления государственного Укргазбанка.