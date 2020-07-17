Чтобы заразиться COVID-19 достаточно всего лишь 15 минут контакта с инфицированным человек на растоянии меньше метра.

Об этом заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает НВ.

Несмотря на то, что главным источником заражения являются люди с симптомами, бессимптомные случаи осложняют снижение распространения коронавируса.

«Типичная ситуация – загруженное метро или эскалатор, перегруженные автобусы», – сказал Хабихт.

По его словам, подобные условия создают близкую к 100-процентной вероятность заразиться.

Отметим, Украина является одной из немногих европейских стран, где с середины июня ускорился рост новых случаев коронавируса, а репродуктивное число SARS-CoV-2 больше единицы, обратил внимание представитель ВОЗ.

Как мы уже сообщали, по состоянию на 17 июля в Украине зафиксировано 809 новых случаев COVID-19.

Также, в Донецкой областной государственной администрации зафиксирована вспышка COVID-19.