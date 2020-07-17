Климат Земли может радикально изменится уже в ближайшее времч — он вернется к показателям периода плиоцена, который был от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад.

Об этом сообщает PHYS.org. Такое открытие сделали ученые в Университете Саутгемптона.

Им удалось выяснить, человечество “вернет” Землю в далекое прошлое. Возвращение к «древнему» климату начнется уже в 2025 году.

Именно в этот период количество углекислого газа в атмосфере превысит его показатель во время эпохи плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад.

Тогда концентрация СО2 в атмосфере достигала 380-420 частей на миллион. Сейчас этот показатель составляет 415 частиц.

Такие данные специалисты получили, проанализировав химический состав окаменелостей из глубин Карибского моря. Они показали, что в плиоцене Земля была на три градуса теплее, а уровень моря был выше.

Как мы уже рассказывали, синоптик прогнозирует, что температура в августе резко упадет до 24-26 градусов. При этом осадков будет намного меньше, чем в июле.

А пока, погода в июле в Украине будет поражать жаркими днями. В некоторых областях Украины температура воздуха поднимется до 40 градусов тепла.