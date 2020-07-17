Минздрав Украины обратился к главам европейских стран с просьбой предоставить Украине приоритетное право на приобретение лекарства от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что после появления вакцины от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает компания AstraZeneca, за ней выстроится «очередь» из желающиъ ее купить.

«Был создан альянс из четырех стран — Италия, Германия, Франция и Нидерланды, которые сделали предзаказ на эту вакцину. Мы тщательно отслеживаем все, что касается клинических испытаний вакцин. Президент ставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина также была одной из первых стран», — сказал чиновник.

На прошлой неделе глава Минздрава уже обратился с просьбой к министрам здравоохранения этих четырех стран, чтобы Украина также получила приоритетное право на получение этой вакцины.

«Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых. Мы со стороны Министерства здравоохранения будем достаточно активно проводить работу, чтобы получить вакцину», — подчеркнул Степанов.

Как мы уже рассказывали, в Украине с осени увеличат количество тестирований на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в два раза.

Тем временем, Совет ЕС разрешил испытания вакцин и лекарств против коронавирусной инфекции, которые содержат генетически модифицированные организмы.