На Донбасс прибыли военнослужащие Вооруженных сил России, с подвтержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны,передает Zavtra.

Как сообщается, российских военных сразу же отправили на карантин.

Отмечается, что на этой неделе под контролем комплексной комиссии ВС РФ на Донбассе проходила ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск.

«Вместе с тем до 10% среди прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них заболевания коронавирусом», – информируют украинские разведчики.

Также разведка сообщает, что увеличилась отправка военных с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов.

Как мы уже сообщали, 13 июля на Донбассе погиб военный медик и еще двое бойцов ВСУ получили ранения во время обстрелов боевиков.

Позже, террористы «ЛНР» забрали с поля боя тело воина ВСУ, который погиб из-за засады, устроенной пророссийскими террористами около Зайцевого.