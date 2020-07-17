В Украине изменились правила сдачи экзаменов для получения водительских прав и выдачи удостоверений водителя.

Как сообщает Zavtra, с 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, которым утверждаются инструкции о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.

Теперь, при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE претендент может подтвердить наличие навыков управления транспортным средством, имея категории В, С1, С, D1 и D. При этом максимально допустимой перерыв в навыках вождения увеличен до 3 месяцев.

Подтвердить навыки вождения можно техпаспортом на машину другого супруга, а также документами, которые подтверждают кредит, аренду, лизинг.

В случае открытия двух и более категорий претендент сдает теоретический экзамен один раз по экзаменационным билетам высшей категории.

Если человек пользуется подсказками, экзамен прекращается.

Продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке — не менее 10 мин, на дороге — не менее 20 мин, а в целом — не более часа.

Фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения.

Результаты экзаменов можно обжаловать в течение 10 рабочих дней.

Аннулировать удостоверение водителя можно в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т. п.

Также из водительских прав можно исключить имеющуюся категорию, если медицинской справкой она не подтверждена, а также восстановить, в случае предоставления новой медсправки, если пригодность к управлению восстановлена.

Как мы уже рассказывали ранее, Верховная Рада приняла в первом чтении закон, который разрешает полиции останавливать автомобили для проверки водителей на трезвость.

А также нардепы начали рассмотрение законопроекта, который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.