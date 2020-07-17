В Днепропетровской области правоохранителям удалось раскрыть банду, которая в течение нескольких лет занималась разбойными нападениями, вымогательством, а также похищением и пытками людей.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, в преступную группировку входило не менее десяти человек.

Местным правоохранителям удалось задержать лидера банды — 45-летнего жителя области, с богатой криминальной историей. Еще один задержанный, как выяснилось, находится в международном розыске.

В ходе обысков у преступников был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. Члены банды хранили свыше 30 единиц разнообразного оружия, гранаты, мины, тротиловые шашки и около 5 тысяч патронов различного калибра.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения.

Как мы уже сообщали ранее, в Днепре старший лейтенант полиции превенции застрелилась в собственном рабочем кабинете.