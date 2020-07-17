На День независимости Украины в 2020 году в Киеве планируется проведение шествия ветеранов войны на Донбассе.

Об этом сообщил глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын, передает «Интерфакс«.

«Планируется Шествие ветеранов на День независимости 24 августа. В прошлом году оно возникло спонтанно. В этом году на наш Совет вышли организаторы, которые планируют его провести. Мы вступили с ними в диалог, чтобы провести это без всяких политических партий, без всяких лозунгов, под одним единственным государственным флагом, чтобы никакие политики, никакие партии там не возглавляли эту всю компанию. Чтобы шли семьи погибших, инвалиды и просто ветераны. Две задачи. Украина – единое, независимое государство. И второе – обратите на нас внимание, потому что мы эту страну защищали и защищаем», — сказал Куницын.

Кроме того, сейчас обсуждается мероприятие на День памяти защитников Украины 29 августа, чтобы достойно почтить погибших.

«У нас единственное место в Украине и в Киеве, где сегодня заканчивается формирование Стены памяти, – это Михайловский собор. Есть ведомственные: в Минобороны, в МВД, у пограничников свои. Но цельного подхода, единого места, куда бы могли прийти семьи погибших, воевавшие, нет», — рассказал Куницын.

Как мы уже рассказывали ранее, террористы за сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов, 7 военнослужащих получили ранения.