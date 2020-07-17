Появились официальные результаты ВНО по математике и физике, которое абитуриенты сдавали в июле 2020 года.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает Zavtra.

«На информационных страницах участников размещены результаты внешнего независимого оценивания по математике, физике. Участники могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам. В случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования», — сообщается на сайте.

В случае несогласия с результатами тестирования, заявление на аппеляцию по результатам ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов.

Таблицу перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку можно найти в разделе «ВНО-2020», выбрав соответствующий предмет в кабинете абитуриента.

Как мы уже рассказывали, министерство образования и науки опубликовало пороговые баллы «сдал/не сдал» для внешнего независимого оценивания 2020 по математике и физике.

А также мы опубликовали правильные ответы на ВНО-2020 географии и биологии.