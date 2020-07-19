Контролируемые Россией силы применили запрещеные минскими договоренностями артиллерийские системы и минометы на Донбассе 19 июля.

Как передает Завтра, об этой информации сообщил штаб украинской военной операции объединенных сил.

«Использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, агрессор на рассвете два раза обстрелял украинских защитников неподалеку Причепиловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Дважды противник открывал огонь и по защитникам Луганского: сначала применив минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а впоследствии — минометы 82-го калибра» , — заявили в ООС.

По данным штаба, в общем российские гибридные силы семь раз нарушили режим прекращения огня.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 19 липня 2020 року#ООС… Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Sonntag, 19. Juli 2020

Боевики «ЛНР» обвиняют украинскую армию в обстреле Калиновки на Луганщине. В группировке «ДНР» не сообщают о боевых действиях 19 июля.

Ранее мы сообщали о том, что за прошедшие сутки на Донбассе было 13 обстрелов.