Командование операции Объединенных сил сообщило, что получило от Трехсторонней контактной группы информацию о том, что пророссийские боевики осуществляют пропуск людей через КПВВ на Донбассе по спискам.

«В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок» , — говорится в сообщении.

В штабе заверили, что украинская сторона в дальнейшем проводит пропускные операции и в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка», «Новотроицкое» в определенное время.

Боевики на своих сайтах пишут, что для въезда на неподконтрольные украинской власти территории, человеку надо подавать запрос через сайт так называемого «главы ДНР» и «оперативный штаб» боевиков, и только после их рассмотрения, дается ответ о праве въезда .

Отметим, что пункты пропуска на Донбассе начали восстанавливать работу в июне. До этого их работа была ограничена в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, что боевики на Донбассе использовали запрещенное оружие.

Также, за прошедшие сутки на Донбассе было совершено 13 обстрелов.