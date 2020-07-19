Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Как сообщает издание Завтра, сегодня, 19 июля, у известного журналиста Юрия Бутусова диагностировали коронавирус. За несколько дней до этого он принимал участие в программе «Право на власть» на телеканале «1+1», где контактировал со многими политиками, в том числе из команды президента Владимира Зеленского.

О своем диагнозе Бутусов сообщил в соцсети. На его пост уже отреагировала, в частности, сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, которая вместе с главой политической партии «Слуга Народа» Александром Корниенко сидела рядом с журналистом во время программы.

«У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории» , — написал журналист в Facebook.

По его словам, у него температура 36,9-37,2 и «небольшая ломота в суставах».

«Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не тянуть с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств. Где я мог подхватить вирус, если честно, не знаю. В этот момент чувствую себя хорошо, каких-то проблем нет» , — отметил Бутусов.

У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в… Gepostet von Юрий Бутусов am Sonntag, 19. Juli 2020

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