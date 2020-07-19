В Харькове произошла перестрелка, в результате которой мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки госпитализировали в больницу.

Как сообщает Завтра, инцидент произошел в переулке Костюринский.

По информации СМИ, мужчины находились в ночном клубе.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией хулиганство (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас полиция ищет свидетелей происшествия и устанавливает обстоятельства конфликта. Участникам перестрелки может грозить до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что 7 июля в Киеве произошла перестрелка. Инцидент произошел на улице Братиславская у магазина. 35-летний киевлянин после потери работы решил отомстить своему начальнику и открыл огонь по нему.

Раненого госпитализировали в больницу.