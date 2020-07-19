К попыткам украсть информацию о разработке вакцины от Covid-19 причастны российские спецслужбы.

Как сообщает Завтра, такое убеждение высказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил , что к такому выводу британские власти пришли после тщательного анализа данных о попытках хакеров похитить сведения о разработке вакцины.

Собирать информацию о действиях хакеров британской стороне помогали США и Канада, добавил Рааб.

По словам главы МИД, Москва лицемерит, когда заявляет о своей непричастности к попыткам украсть данные о разработке вакцины.

«Они так же в 2018 году уверяли, что не имеют отношения к применению отравляющего вещества в Солсбери» , — сказал Рааб.

Напомним, что 16 июля в британском Национальном центре кибербезопасности заявили, что группировка хакеров из РФ APT29, которая также известна под именем Cozy Bear, атакует серверы лабораторий в Великобритании, США и Канаде, которые разрабатывают вакцину от коронавируса.

Лондон заявил, что хакерами «почти наверняка» руководит ФСБ.

Со своей стороны посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия не атаковала лаборатории, а Великобритания не могла определить страну по хакерской атаке, потому что это невозможно.