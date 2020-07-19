США должна усиливать свою обороноспособность и сдерживать агрессию РФ, в том числе ее незаконные действия в Украине.

Как сообщает Zavtra, об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, призывая США к сотрудничеству со странами-членами НАТО.

«Россия — меньший вызов, чем Китай, но это всемирный источник проблем: аннексия Крыма, ведение войны в Украине, угроза союзникам НАТО и отправки войск в Сирии и Ливии» , — уточнил Марк Эспер.

В то же время Эспер напомнил о необходимости совершенствования и развития обороноспособности НАТО и надлежащего финансирования. Ведь только при таких условиях Альянс сможет противостоять противникам, в частности России.

Напомним, что 16 июля США обновили санкционный список против граждан РФ и компаний, которые им принадлежат.

Власти страны добавили к нему трех россиян и пять организаций, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, известного в СМИ как «повар Путина».

Их внесли в список из-за незаконной активности последнего в Судане, а также вмешательства в проведение выборов в США.

Также, США внесли новые антироссийские санкции из-за «Северного потока-2».