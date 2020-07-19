Российская актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил 19 июля Костромской камерный драматический театр, в котором работала Макарова.

Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание, с которым она долго боролась, сообщил художественный руководитель театра.

На лечение Макаровой была собрана большая сумма денег, но вылечить артистку не смогли.

Марина Макарова родилась 30 сентября 1974 года в Костроме, а театральное образование получала в Санкт-Петербурге.

В этом городе она окончила государственную академию театрального искусства.

Наиболее известна Макарова по ролям в сериалах: «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный», «Фаворский».

Напомним, что недавно в возрасте 49 лет умер «Разрушитель мифов» Грант Имахара.