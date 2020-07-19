В российском городе Хабаровске, что на Дальнем Востоке России, 19 июля люди собрались на протест против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Протесты продолжаются уже девятый день.

Как передает Завтра, тысячи людей вышли на улицы сегодня в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане.

Акции не были согласованы с местными властями. После них полицейские задержали несколько активистов в Биробиджане и во Владивостоке.

Отметим, что вчера, 18 июля в Хабаровске, по официальным данным, на улицы вышли более 9000 протестующих. Организаторы утверждают, что в акции приняли участие несколько десятков тысяч человек. Протесты также не были согласованы с властями, о задержании не сообщалось.

Накануне ФСБ заявила, что на митинге в Хабаровске якобы готовили теракт. Кроме того, власти Хабаровского края сообщили, что рассматривают возможность возвращения к жесткому карантину.

Напомним, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву. Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Московский суд отправил Фургала в СИЗО на два месяца. Вину губернатор не признает.

По одной из версий, причиной ареста Фургала могло стать его нежелание продавать свою долю собственности завода «Амурсталь». По информации местных СМИ, 25% акций предприятия принадлежат Ларисе Стародубовой, бывшей жене Фургала. 75% принадлежат Павлу Бальскому, которого связывают с братьями Ротенберг.

Напомним также, что 11 июля начались протесты в поддержку политика. В минувшие выходные акции стали самыми массовыми на Дальнем Востоке за несколько лет. Тогда на центральную площадь Хабаровска вышли от 10 до 12 000 человек. После этого меньшие по количеству участников акции продолжались всю неделю.

Ранее мы сообщали, что за сутки в РФ коронавирусом заразились более 6 тысяч человек.