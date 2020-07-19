На электростанции в провинции Исфахан в центре Ирана сегодня, 19 июля, произошел взрыв.

Как передает Завтра, официальное информационное агентство IRNA заявило, что жертв нет.

По данным агентства, руководство сообщило, что причиной стали изношенные части трансформатора на станции.

Отметим, что инцидент произошел через несколько дней после того, как 15 июля загорелись несколько судов в иранском порту Бушер на берегу Персидского залива.

С конца июня состоялось уже несколько взрывов и пожаров вокруг иранских военных, ядерных и промышленных объектов.

Так, в конце июня в столице страны Тегеране произошли два взрыва: один у военного объекта, другой — в медицинском центре, в результате погибли 19 человек.

Напомним, что 2 июля также произошел пожар на ядерном объекте в Натанзе. Власти заявили, что знают причину, но пообещали сообщить ее позже. Некоторые иранские официальные лица предположили, что нападение могло быть управляемым киберпреступниками.

Напомним также, что в Одессе попытки подъема танкера Delfi оказались безуспешными.