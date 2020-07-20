Главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в «черный список» США из-за нарушения прав человека.

Об этом заявил госсекретарь США Майкла Помпео, передает Zavtra.

Кроме главы Чечни, запрет на въезд в США распространяется и на его семью — супругу Медни и его дочерей — Айшат и Карину.

«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — говорится в документе.

Как пояснил Помпео, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Еще 20 декабря на постоянном Совете ОБСЕ представили доклад о нарушении прав человека в Чечне. В частности, в документе говорится о пытках представителей ЛГБТИ-сообщества, которых, по данным автора доклада, содержали в секретных тюрьмах и лишали юридической помощи.

Напомним, вчера, 19 июля, Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «подтвердить извинения» за ролик, который в 2014 году назад вышел в эфире ЧистоNews.

Ранее Владимир Зеленский мощно обратился к украинцам в день годовщины катастрофы рейса MH17, который шесть лет назад сбили над Донбассом.