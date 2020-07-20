Грузовик Нацгвардии попал в смертельную ДТП на Днепропетровщине. В результате погибло двое и ранено трое гражданских.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Как стало известно, 20 июля со стороны г. Запорожья в направлении г. Харьков, на территории Синельниковского района, во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии Украины водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем «Daewoo Lanos».

В результате столкновения водитель и пассажир легковой машины погибли, еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

Водителя грузовика Нацгвардии задержали. Указанному лицу планируется сообщение о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 415 УК Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин) и готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

С целью установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия на месте работают прокуроры Военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона и следователи ТУ ГБР.

Как мы уже рассказывали ранее, названы области, в которых произошло наибольшее количество ДТП с пострадавшими в Украине.

А также стало известно, что главный тренер ФК «Мункач» Виктор Ряшко разбился в ДТП на Закарпатье. Стршная авария унесла жизни и его двоих детей — 11 и 13 лет.