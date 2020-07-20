Пациенты с коронавирусом, которые проходят лечение в украинских больницах, жалуются на качество питания в медучреждениях.

Так, одна из пациенток Киевской городской клинической больницы №4 рассказала, из чего состояло ее меню, передает РБК.

«Я лечилась от коронавируса в Киевской городской клинической больницы №4 примерно две недели. На завтрак приносили кашу, яйцо, кусок хлеба. Каша бывала совсем безвкусной, я действительно не могла разобрать какая. Больше похожа на муку с водой … Однажды на обед дали макароны с картошкой. О каком сбалансированное питании может идти речь? Моя семья была на карантине, привезти что-то свежее и полезное некому. Всего за несколько дней нашли способ передать мне поесть. Сложила в холодильник. За несколько дней на месте, где он стоял, приладили умывальник для врачей. А холодильник просто выключили» — рассказывает женщина.

В Винницкой городской клинической больнице №1 похожая ситуация, но здесь в больничном меню дополнительно присутствовали супы.

«В основном в меню были супы с макаронами или гречкой, а также каши. Я мог есть только жидкое с супов. Кусок мяса был для меня мечтой. За две недели раз подали котлету и кусок курятины. Из салатов — тертая свекла. Больше овощей не давали, как и фруктов. Даже хлеб был уже не очень свежий. Еду сначала подавали в обычной больничной посуде, а когда получил результаты с COVID-19 — в одноразовой. Оставляли в небольшой комнате перед палатой», — рассказывает пациент ровенской больницы.

А в больницах ровно пациенты не получают никакого мяса — оно исчезло из меню.

«В начале апреля меню в инфекционном отделении Ровно было более или менее, давали даже курятину. Сейчас же — ячменная каша, сваренная на воде, без масла, ничем не сдобренная. Супы из картофеля и моркови, хлеб. Такую пищу дают и пациентам, и медикам. Нет ни мяса, ни фруктов, ни овощей … «, — говорит Ольга, жительница Ровно.

Специалисты отмечают — сбалансированное и полноценное питание один и важнейших факторов восстановления организма после перенесенного COVID-19. Однако, большинство украинских медучереждений не могут обеспечить выполнение этого пункта.

Как мы уже сообщали, в Украине уже 8 областей не могут ослабить карантин, который ввели из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

Тем временем, в России за минувшие сутки выявлено 6109 новых случаев коронавирусной инфекции, 95 человек умерли.