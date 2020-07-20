Новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко озвучил свои планы на работу.

Так, Шевченко планирует расширить взаимодействие с президентом Владимиром Зеленским, Верховной радой и правительством.

Кроме того он планирует принять определенные меры для стимулирования экономики Украины. Об этом глава НБУ рассказал во время встречи с коллективом центробанка, передает Zavtra.

«Сегодня парламент, правительство, Национальный банк могут стать единым механизмом для развития национальной экономики. Я сделаю все, что от меня зависит для повышения влияния центробанка в сфере поддержания национальной экономики Украины», — заявил Шевченко.

Он также заверил, что «Национальный банк останется независимой институцией». И назвал основной целью НБУ сохранение макроэкономической стабильности.

Также Кирилл Шевченко анонсировал и развитие системы кредитования в Украине.

«НБУ должен помочь сбалансировать портфели банков. С одной стороны, необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшении качества кредитных портфелей банков. С другой стороны — необходимо ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность вместо кредитования предприятий. В то же время, НБУ должен продолжать политику снижения учетной ставки в конечном итоге приведет для удешевления кредитов для конечного потребителя, конечного бенефициара», — заявил Шевченко.

Как мы рассказывали ранее, в Нацбанке призвали отменить ограничение на зарплаты для сотрудников государственного сектора и госкомпаний, которое составляет 47 тысяч гривен.

Напомним, ранее Кирилл Шевченко занимал должность главы правления государственного Укргазбанка.