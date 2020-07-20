На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ в ходе вражеского обстрела 20 июля.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает Zavtra.

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников.

Как стало известно, возле населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

«К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью», – сообщили в штабе ООС.

В штабе ООС выразили соболезнования родным погибшего бойца ВСУ и подчеркнули, что коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Как мы уже сообщали ранее, Россия сосредоточила огромное количество техники на оккупированном Донбассе.

А также — на Донбасс прибыли военнослужащие Вооруженных сил России, с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.