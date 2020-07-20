Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что последствия кризиса из-за коронавируса мир еще не ощутил в полной мере.

Также он сравнил мировой коронакризис с последствиями, с которыми столкнулся мир после окончания Второй мировой войны.

Об этом он заявил в ходе своего выступления в парламенте 20 июля, передает Zavtra.

«Экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, ее можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны. И, к сожалению, сегодня говорить, что мы прошли худшую точку, я думаю, тоже пока рано», – сказал Разумков.

По его словам, в 2020 году экономический спад в еврозоне составит 9%, а в 2021 году ожидается рост на 6%.

«Я понимаю, что сегодня работать в режиме замкнутой экономики невозможно. И движение капитала, промышленности, товаров так же будет сохраняться. Украина должна находить возможности, ключевые точки роста, которые мы можем использовать. У нас, я уверен, есть отрасли, требующие дополнительной поддержки со стороны государства и привлечения дополнительных инвестиций. Это позволит двигаться и находить точки роста. Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние 1,5-2 месяца мы видим положительный тренд. Если до июня исполнении бюджета было где-то 88%, то сейчас мы видим 92%», – сказал Разумков.

При этом он подчеркнул, что говорить о каком-либо серьезном прогрессе пока рано.

Как мы рассказывали ранее — в Украине уже 8 областей не могут ослабить карантин, который ввели из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

А также — вакцина от COVID-19 была доступной российской элите еще в апреле 2020 года. Ее могли получить бесплатно топ-менеджеры, государственные служащие и бизнесмены.